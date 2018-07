ANKARA - MUSA SAMUR

Modern pentatlon branşında Türkiye'yi ilk kez temsil eden, gençler dünya rekorunun sahibi milli sporcu İlke Özyüksel, 8 yaşında başladığı sporculuk hayatı, 14 yılda kırdığı rekorlar, boynuna astığı 30'a yakın uluslararası madalya, eskrim ve binicilik dallarında yaşadığı "antrenör ve çalışacak at bulamama" sıkıntılarıyla, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedefine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Modern pentatlonun dallarından binicilikte çalışma yapacak at bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren İlke, "Önceden üç tane at vardı. Çok yaşlandılar. Birkaç sene önce atlara 'çalışmaz' raporu alındı. Biri de zaten öldü." diye konuştu.

İrlandalı bir çalıştırıcının kendi antrenörlerine "Sizin elinizde olimpiyat şampiyonu olacak sporcu var ama olimpiyat şampiyonu yapacak antrenörler yok." yorumunda bulunduğunu aktaran milli sporcu, "Evet maalesef böyle. Modern pentatlon bizde zor. Çünkü pentatlonu bilen yok. Anlatmaya, sistemi yürütmeye çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Modern pentatlonun dallarından binicilikte iyi olduğunu hatta en iyi olma yolunda ilerlediklerini ifade eden İlke, şunları söyledi:

"Fakat at eksiği var. Keşke bir atımız olsa. Çalışacak atımız yok. Hocanın atı var. O da bir tane. Arkadaşlarından buluyor, sağ olsun ama engel atlayan birkaç tane atımız olsa çok iyi olurdu. At alınması gerekiyor, maalesef bulunamıyor. Bakımının zor ve masraflı olması belki de neden. Binicilik kulüplerindeki atlar, kişilerin. Askeriyenin atları çok iyi. Onlar da devletin olduğu için komutanlarla görüşülerek bir şeyler yapılması planlanıyor. Komutanlarımız kabul ederlerse sadece binmek için, haftada iki gün askeriyeye girip antrenman yapıp çıkabiliriz. Önceden üç tane at vardı, çok yaşlandılar. Birkaç sene önce de atlara 'çalışamaz' raporu alındı. Biri de zaten öldü. Diğerleri ne oldu bilmiyorum."

"(Gir kazan) diyorlardı"

Spora yüzmeyle başlayan, başarılı oldukça koşu, atıcılık, eskrim ve biniciliği ekleyerek yöneldiği modern pentatlonda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında rekorlar kırarak madalyalar toplayan İlke, şunları aktardı:

"Küçükken oyun olarak görüyordum. Spor yapıyorum, okula devam ediyorum. Sorumluluğumuz yok, işin çok da bilincinde değildik. Olimpiyat nedir bilmiyordum. Yarışlara götürüp 'Gir, kazan.' diyorlardı, kazanıyorduk o kadar. Olimpiyattan 2 sene önce olimpiyatın gerçekten ne olduğunu Bakanlıkta yapılan bir toplantıda anladım. Olimpiyat yılı 2016'dan itibaren 'Bu benim mesleğim, profesyonel anlamda yapacağım.' diye karar verdim. Hedefi de olimpiyat madalyası olarak koyduk."

"Hayatımda ilk kez bütünlemeye kaldım"

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi İlke, çok sayıda ders aldığı için eğitim hayatında ilk kez bütünlemeye kaldığını söyledi.

Modern pentatlonun bünyesinde 5 dal barındırdığı için insanlara zor bir branş olarak göründüğünü ancak sporcunun erken başlaması durumunda giderek daha rahat ettiğini, ailelere çocuklarını modern pentatlona başlatmalarını tavsiye eden İlke Özyüksel, kendisine destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Modern Pentatlon Federasyonuna teşekkür ederek sözlerini tamamladı.