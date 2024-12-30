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Spor

Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nın yarı final maçını yönetecek

Körfez Ulusları Kupası'nın yarı finalinde Suudi Arabistan ile Umman arasında 31 Aralık Salı günü oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Can Öcal  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nın yarı final maçını yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'teki Ardiya bölgesinde bulunan Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadı'nda oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal olacak.

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