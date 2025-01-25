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Spor

Hakkarili kayakçıların yeni hedefi etap yarışları

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu eleme müsabakalarında 23 madalya alan Hakkarili sporcular, yeni başarılara imza atmak için çalışıyor.

Ulaş Güven  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Hakkarili kayakçıların yeni hedefi etap yarışları Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Erzurum'da 14-16 Ocak'ta Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezinde yapılan müsabakalara Hakkari'nin Yüksekova İlçesinden katılan 60 sporcu, farklı kategorilerde 8 birincilik, 5 ikincilik, 8 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde etmeyi başardı.

Yüksekova'ya dönerek gelecek ay ev sahipliği yapacakları Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları için hazırlıklara başlayan sporcular, bu müsabakalarda da aynı başarıyı sergilemek istiyor.

Bunun için kayaklı koşu takımı antrenörleri gözetiminde Sporcu Kamp Eğitim Merkezindeki karlı tepelerde soğukta antrenman yapan sporcular, Türkiye şampiyonu olarak milli takım forması giymeyi hedefliyor.

"Türkiye'de en fazla madalya alan il olmayı başardık"

Arslan, AA muhabirine, Erzurum'da elde ettikleri başarıyı Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışlarında da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sporcularının 23 madalya alarak yeteneklerini kanıtladığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Erzurum'da düzenlenen yarışmada büyük başarı elde ettik. 23 madalyayla ilçemize döndük. Türkiye'de en fazla madalya alan il olmayı başardık. Bu başarımızı sürdürmek istiyoruz. Geçen sene nasıl Türkiye şampiyonluğu elde ettiysek umarım bu sene de aynı başarıyı gösteririz. Sporcularımızın moral ve motivasyonları çok yüksek. Hepsi özveriyle antrenmanlarını yapıyor."

"Yarışa en iyi şekilde hazırlanıyoruz"

Sporculardan Lavin Arslan ise 7 yıldır kayaklı koşu sporu yaptığını belirterek "Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları ilçemizde yapılacak. Yarışa en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sürekli antrenman yapıyoruz. Amacımız bu yıl da Türkiye şampiyonluğunu elde etmek." dedi.

Soğuk havaya rağmen antrenmanları sürdürdüklerini vurgulayan sporcu Yezda Baysal da "Önümüzde bir etap yarışı var. Bu etap yarışına katılmaya hak kazandım. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız etap yarışlarında iyi bir derece elde edip Türkiye şampiyonasına katılmak." ifadelerini kullandı.

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