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Spor

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 16.12.2022
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

Ankara

Sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışa vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burs ve kredi sistemimiz, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı sistemi. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz."

Bakanlığa bağlı yurtların sayısının 800'e kapasitesinin ise 850 bine ulaştığını aktaran Kasapoğlu,"Yedekte bekleyen hiçbir gencimiz kalmadı. GSB yurtları çatısı altına girmek isteyen herkese cevap verdik. Yurtlarda verdiğimiz beslenme desteğini 1800 liraya çıkararak sabah ve akşam yemeklerinde ekstra bir ücret ödenmemesini sağladık. Ayrıca bu yıl yurt ücretlerinde de herhangi bir güncelleme yapmadık. Ortalama 370 lira gibi sembolik bir ücretle hizmet veren yurtlarımızda güvenlik, temizlik, elektrik, su, çamaşır, internet gibi hizmetler için ekstra hiçbir ücret alınmıyor." ifadelerini kullandı.

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