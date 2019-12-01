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Spor

Grekoromen güreşçiler, Rusya'da 4 madalya kazandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Halil Ibrahim Avsar   | 01.12.2019
Grekoromen güreşçiler, Rusya'da 4 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden 4 milli sporcu da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Turnuvada 67 kiloda Atakan Yüksel, 87 kiloda Metehan Başar ve 97 kiloda İbrahim Tığcı gümüş madalya kazanırken, 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar ise bronz madalya aldı.

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