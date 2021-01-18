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Spor

Grekoromen Güreş Milli Takımı Hırvatistan'da şampiyon oldu

Milli güreşçiler, Uluslararası Zagreb Open Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 18.01.2021
Grekoromen Güreş Milli Takımı Hırvatistan'da şampiyon oldu

Ankara

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Uluslararası Zagreb Open Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 8 madalya kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda, milli güreşçiler Furkan Bayrak ve Osman Yıldırım altın, Ahmet Uyar ve Ahmet Yılmaz gümüş, Muhammed Hamza Bakır, Hacı Karakuş, Ali Cengiz ve Doğan Göktaş bronz madalya kazandı.

Grekoromen Milli Takım sporcularının organizasyonda aldığı madalyalar şöyle:

Altın madalya: 77 kilo Furkan Bayrak, 130 kilo Osman Yıldırım

Gümüş madalya: 60 kilo Ahmet Uyar, 72 kilo Ahmet Yılmaz

Bronz madalya: 130 kilo Muhammed Hamza Bakır, 67 kilo Hacı Karakuş, 87 kilo Ali Cengiz ve aynı kiloda Doğan Göktaş.

Türkiye zorlu turnuvada 2'si altın, 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere 8 madalya aldı.

Milliler topladıkları 122 puanla takım halinde şampiyon olurken, İsveç 108 puanla ikinci, Ukrayna 95 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı dün de Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olmuştu. Milliler, iki takım halinde hem Fransa'da hem de Hırvatistan'daki turnuvalarda iki şampiyonluk birden kazandı.

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