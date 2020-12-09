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Spor

Göztepe evinde 3 puana tek golle uzandı

Süper Lig'in 7. hafta erteleme maçında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Ali Korkmaz   | 09.12.2020
Göztepe evinde 3 puana tek golle uzandı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Süper Lig'in 7. hafta erteleme maçında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

29. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun aşırtma vuruşla kaleye gönderdiği topu, Ahmet Gülay son anda uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Marafona uzaklaştırdı.

50. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci İrfan Can'dan dönen topu kaleye göndermek isteyen Berkan İsmail'in vuruşunda, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere attı.

62. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Marafona'dan dönen topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

70. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Tripic'in sol çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 1-0.

Karşılaşma Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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