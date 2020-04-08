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Spor

Görme engelli bireyler için 'Evde Satranç Var' etkinliği başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu, "Satranç Eğitimini Geliştirme" projesi ve "Evde Satranç Var" kampanyası kapsamında görme engelli bireylere özel sesli satranç eğitim kitabı hazırladı.

Sinem Er   | 08.04.2020
Görme engelli bireyler için 'Evde Satranç Var' etkinliği başlıyor

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu Engelliler Komisyonu Üyesi Seçkin Serpil tarafından hazırlanan "Satranç kurallarını 12 adımda öğreniyorum" sesli eğitim kitabı ile görme engelli bireylerin de satrancı öğrenebilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Kitabının ilk içeriği 10 Nisan'da yayınlanacak

Seslendirmesini Kerem Seven'in yaptığı eğitim kitabının ilk içeriği 10 Nisan'da yayınlanacak.




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