Görme engelli bireyler için 'Evde Satranç Var' etkinliği başlıyor
Türkiye Satranç Federasyonu, "Satranç Eğitimini Geliştirme" projesi ve "Evde Satranç Var" kampanyası kapsamında görme engelli bireylere özel sesli satranç eğitim kitabı hazırladı.
Ankara
Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu Engelliler Komisyonu Üyesi Seçkin Serpil tarafından hazırlanan "Satranç kurallarını 12 adımda öğreniyorum" sesli eğitim kitabı ile görme engelli bireylerin de satrancı öğrenebilmelerinin amaçlandığı belirtildi.
Kitabının ilk içeriği 10 Nisan'da yayınlanacak
Seslendirmesini Kerem Seven'in yaptığı eğitim kitabının ilk içeriği 10 Nisan'da yayınlanacak.
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