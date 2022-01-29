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Spor

Golf Milli Takımı aday kadrosu Antalya'da kampa girdi

Servet Tümer   | 29.01.2022
Golf Milli Takımı aday kadrosu Antalya'da kampa girdi

Antalya

Golf Milli Takımı aday kadrosunun kış kampı, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen kampa, 9'u kadın 21 sporcu katıldı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Sportif Direktörü ve Golf Milli Takımı Başantrenörü Erol Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik olarak gelişimi arttırıp, oyuncuların başarısını daha yukarıya taşıyacaklarını kaydetti.

Antalya'da havanın kamp için elverişli olduğunu dile getiren Şimşek, "Kampımız çok güzel geçiyor. Mayıs ayında kadromuzu kesinleştireceğiz. Akdeniz Oyunları, dünya ve 16 yaş Avrupa şampiyonaları gibi yoğun bir sezon var. Sporcularımızı bunlara hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan da önemli hedefleri olduğunu ve milli takım A kadrosunun en kısa zamanda seçilmesi için çalıştıklarını aktararak, "Son günlerde havalar çok güzel ve en kısa zamanda milli takımımızı hazırlayacağız. Federasyon olarak mevcut oyuncularla devam etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde 12 yaş seçmeleriyle çok daha yoğun programlar hazırlayacağız." diye konuştu.

Sporculardan 13 yaşındaki Can Marko Özdemir, bu yıl TGF Ligi'ne özel davetle (wildcard) seçildiğini belirtirken, "Bu seneki hedefim 16 yaş altı kategorisinde European Young Masters'a gitme hakkı kazanıp, orada güzel işler başarmak." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi temsil etmenin çok onur verici olduğunu aktaran 12 yaşındaki Deniz Sapmaz ise kampa davet edildiğini ve güzel bir deneyim yaşadığını dile getirerek, "Çok güzel tecrübe kazanıyorum. Bu yılki hedefim yurt dışında oynamak için seçilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kamp, 31 Ocak'a kadar devam edecek.


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