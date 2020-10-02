Gençlerbirliği'nde 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde ikişer futbolcu ve personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Ankara
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçlarının geldiği belirtilerek, "İki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.