Gençlerbirliği E-Dergi yayın hayatına başladı
Gençlerbirliği Kulübüne dair güncel ve özel röportajların yer aldığı "Gençlerbirliği E-Dergi" yayın hayatına başladı.
Ankara
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, e-dergide yer alan "Gençlere güvenmekten vazgeçmeyeceğiz" başlıklı yazısında, tanıtım sayısının az ama öz bir içerikle çıktığını, sonraki sayılarda taraftardan gelen tavsiye ve uyarılara göre daha çok içeriğe sahip yayınlar üretmek istediklerini kaydetti.
"Tek güvencemiz, kendimizi sorumlu gördüğümüz tek yer Gençlerbirliği taraftarı olacak." ifadesini kullanan Cavcav, şunları kaydetti:
"Sezonu 'Biz Ankara'yız, biz Gençlerbirliği'yiz' sloganıyla açıyoruz. Biz formamızda Ankaralı çocukların hayalini taşıyoruz. Bu sene hem tecrübeli oyuncularımız, hem kalitesiyle bize güç katacak yabancı oyuncularımıza ek
olarak Ankaralı çocukların umudu ve gücüyle sahada olacağız. Değerli Gençlerbirliği taraftarı, yeni sezona yeni umutlarla başlarken sizinle yeni bir heyecanı daha yaşıyoruz. İlginize kulüp olarak karşılık verebilmek adına sosyal medyadaki yeniliklerimize bir yenisini daha ekledik ve bu aydan itibaren e-dergimizi yayınlamaya karar verdik."
Başkan Murat Cavcav, yeni transferleri ve kadrodaki tüm futbolcuların, onlara güvenen kendileri ve taraftarlarını mutlu edeceğine inandığını belirterek, "Biz gençlere güvenmekten vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz uzun olacak, uzun bir lig maratonuna başlayacağız. Ama bu uzun yolu katetmek için hem gücümüz hem de gençliğimizin enerjisi var. Statlarda yan yana gelemesek de sizlerin duyguları, destekleri, 'Haydi Gençler' sesi de hep bizimle olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Kulübün geleceği için daha fazla uykusuz geceler geçirdiğinin bilinmesini isteyen Murat Cavcav, "Birlikte olduğumuzda kazanamayacağımız, çeviremeyeceğimiz hiçbir maçın olmadığına inanıyorum." ifadesini kullandı.
"Ben kendime de takımıma da güveniyorum"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, e-dergide yer alan "Hikaye yeniden başlıyor." başlıklı yazısında, "En son bu kulübe ve futbola gözyaşı ile veda ettim. Ama hem kulübümüzle hem tribünlerimizle güzel bir bağ kurduğumu, güzel bir şekilde ayrıldığımızı düşünüyorum. Şimdi teknik direktör olarak buradayım." ifadelerini kullandı.
Marcio Nobre ismiyle 2006 yılında Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde, Mert ismini alarak Türk vatandaşlığına geçen genç teknik direktör, "Her işin zorluğu var, golcülüğün de teknik direktörlüğün de ama ben kendime de takımıma da güveniyorum." yorumunda bulundu.
Yaklaşık bir aylık bir kamp dönemi geçirdiklerini, yeni transferlerle takımın yavaş yavaş oturmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Halen bizimle olan kaliteli gençler var. Bir anda 11 tane genç oyuncu ile oynayalım demek hayalcilik olur ama biz fırsat buldukça elimizdeki gençleri değerlendirmek istiyoruz. Bir hazırlık maçı planımız vardı olmadı ama antrenmanlarda çok iyi hazırlandık. Moral ve motivasyonumuz da iyi. Yardımcı antrenörlerimiz de bana fazlasıyla yardımcı oluyor. Hepimiz neredeyse 24 saat çalışıyoruz. Bu kamp sürecinde biz futbolcularımıza, futbolcularımız bize inandı. İnanıyorum ki el birliğiyle bu sezonu başarıyla tamamlayacağız."
Gençlerbirliği'nin altyapısından yetenekli, kaliteli futbolcuların yetiştiğine işaret eden Nobre, "Çetin'in Roma'ya gitmesi Berat'ın adının Avrupalı kulüplerle anılması hiç sürpriz değil. Şimdi Gökhan ve Baran var. Onun haricinde Arda çok iyi. Sakatlık geçirdi ama Rahmetullah'ın da kamp performansı çok iyiydi. Abdullah, Atalay, Kadir Enes var. Bu çocuklar bu kulübün geleceği olacak." şeklinde görüş belirtti.
Mert Nobre, bu sezon Gençlerbirliği'nin hedefine ilişkin de "Öncelikle ilk onda bitirmek istiyoruz. Bu kulüp Avrupa'da çok güzel şeyler yapmış ve o günleri özlemiş durumda. Bu sezon ki inşa sürecinden sonra Avrupa'da yeniden Gençlerbirliği adını duyurmak hedefim." değerlendirmesinde bulundu.
"Yeniden burayı güçlü bir kale, geçilmez bir deplasman yapmak istiyoruz." diyen Nobre, şunları kaydetti:
"Çok centilmen bir taraftarımız var. Futbolcuyken de onların farkını hissedebiliyordum. Futbola veda ettiğim gün stadı ismimle inlettikleri anı hala unutamıyorum. Şimdi teknik direktör olarak onları mutlu etmek istiyorum. Bize düşen tek bir şey var, çok çalışacağız. Maçlar kazanılır kaybedilir. Futbol bu. Ama Mert Nobre'nin takımı
veya Gençlerbirliği forması giyen oyuncular kötü mücadele etti dedirtmemek için çabalayacağız."