Gençlerbirliği 102 yaşında
Türk futbolunun "asırlık çınarı" Gençlerbirliği, kuruluşunun 102. yılını kutluyor.
Ankara
Başkent ekibi, sosyal medya hesaplarından kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla video yayımladı.
Videoda "En büyük hayranlığımız, en derin tutkumuz, en heyecan verici yolculuğumuz, en vazgeçilmez alışkanlığımız, Gençlerbirliği'miz bizi yıllardır aynı ateşin başında buluşturuyor, başkentin gençlik ateşi tam 102 yaşında." mesajı seslendirildi.
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur da yayımladığı mesajda, kulübün kuruluşuna ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:
"Gençlerbirliği bugünden tam 102 yıl önce Ankara'da kuruldu. Kulübümüze can verenler lise öğrencisi gençlerdi. Bugün Ankara Atatürk Lisesi ismini taşıyan Taş Mektep'in eski sultani öğrencileri kendilerini okul takımına almayan müdürlerine karşı isyanla Gençlerbirliği'mizi kurdular, formalarını diktiler ve kırmızı kara renklerini seçtiler. Ben de onlarla aynı liseden mezun bir Ankaralı olarak Gençlerbirliği'ne 102. yaşında hizmet etmekten gurur duyuyorum. Geçtiğimiz hafta başkanlığımın ilk yılını tamamladım. Bu bir sene boyunca tüm ömrümce taraftarı olduğum biricik kulübümüzün değerini gittiğimiz her şehirde, ülkemizin kıymetli bürokratlarıyla yaptığımız her görüşmede defalarca yeniden anlattım."
Trendyol 1. Lig'de yer alan Gençlerbirliği'ni, sezon sonunda Süper Lig'e taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Sungur, "Bizim kulübümüzü kuranlara, bugünlere ulaştıranlara karşı bir ödevimiz var. Gençlerbirliği'ni yeniden hak ettiği yere taşımalıyız. Bunu sadece kulübümüz için değil, ülke futbolumuz için de yapmalıyız. Gençlerbirliği'nin olmadığı Süper Lig'in halini görüyoruz. Başkentin adını, kırmızı karanın asaletini, taraftarımızın tutkusunu ve nezaketini en üst lige taşımalıyız." ifadelerini kullandı.
Sungur, başkentlileri Süper Lig yolunda Gençlerbirliği'ni desteklemeye çağırdı.
Süper Lig'de 1965-1966 ve 2002-2003 sezonlarını üçüncü bitiren başkent temsilcisi, 1987 ve 2001 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Avrupa kupalarındaki en büyük başarısını 2003-2004 sezonunda yakalayan Gençlerbirliği, o sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Valencia'ya uzatmada elenerek çeyrek finalin eşiğinden döndü.
Altyapısında yetiştirdiği futbolcularla bilinen kırmızı-siyahlı kulüp, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i dünya futboluna kazandırdı.
İlhan Cavcav döneminde Türk futbolunun en çok konuşulan kulüplerinden olan Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e dönmeyi hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.