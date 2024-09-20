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Spor

Genç motokrosçular, Romanya'da mücadele edecek

Genç milli motokrosçular Efe Okur, Mert Akkafa, Ali Akkafa ve Mehmet Yiğit Kara, Romanya’da düzenlenecek Avrupa Milletler Motokros Yarışması'na (MXoEN) katılacak.

Halil İbrahim Avşar  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Genç motokrosçular, Romanya'da mücadele edecek

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa'nın en önemli motokros etkinliklerinden MXoEN, bu yıl 20'ye yakın ülkenin katılımıyla 21-22 Eylül tarihlerinde başkent Bükreş'teki TCS MX Park'ta düzenlenecek.

Milli sporcular, 21 Eylül Cumartesi günü serbest antrenmanlara ve sıralamalara çıkacak. MXoEN mücadelesi, 22 Eylül Pazar günü iki etap halinde gerçekleştirilecek.

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