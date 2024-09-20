Genç motokrosçular, Romanya'da mücadele edecek
Genç milli motokrosçular Efe Okur, Mert Akkafa, Ali Akkafa ve Mehmet Yiğit Kara, Romanya’da düzenlenecek Avrupa Milletler Motokros Yarışması'na (MXoEN) katılacak.
Ankara
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa'nın en önemli motokros etkinliklerinden MXoEN, bu yıl 20'ye yakın ülkenin katılımıyla 21-22 Eylül tarihlerinde başkent Bükreş'teki TCS MX Park'ta düzenlenecek.
Milli sporcular, 21 Eylül Cumartesi günü serbest antrenmanlara ve sıralamalara çıkacak. MXoEN mücadelesi, 22 Eylül Pazar günü iki etap halinde gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.