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Spor

Galler-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile yapacağı maçı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Ercan Çakar  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Galler-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

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