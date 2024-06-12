Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.
Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
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