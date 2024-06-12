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Spor

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.


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