"Filenin Sultanları" Tayland'ı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında oynadığı ilk maçta Tayland'ı 3-0 yendi.
Ankara
"Filenin Sultanları", organizasyonun ilk 2 haftasında yaptığı 8 müsabakada 6 galibiyet elde etmişti. Milliler, Tayland maçını kazanarak galibiyet sayısını 7'ye çıkardı.
FIVB Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finalde mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçını yarın TSİ 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.