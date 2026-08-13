Galatasaray lige "iyi" başlıyor

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Çorum FK ile karşılaşacak Galatasaray, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 47 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39 ilk hafta maçının ise 32'ini kazandı, 5'ini kaybetti, 2'sinde ise berabere kaldı.

Sahasındaki son 12 açılış maçını kazandı

Galatasaray, sahasında çıktığı son 12 ilk hafta müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 12 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

Sadece 10 maçta gol atamadı

Galatasaray, 68 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'sinde gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 39 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonunda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: