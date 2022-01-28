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Spor

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

Ercan Çakar   | 28.01.2022
Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

Istanbul

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.

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