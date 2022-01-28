Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi
Istanbul
Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.