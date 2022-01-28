Dolar
13.60
Euro
15.17
Altın
1,784.94
ETH/USDT
2,418.30
BTC/USDT
36,853.00
BIST 100
1,991.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Spor

Milli motosikletçi Can Öncü yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2022 yılının ilk test sürüşünü İspanya'da yaptı.

Erkan Tiryaki   | 28.01.2022
Milli motosikletçi Can Öncü yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleşen teste takımı Kawasaki Puccetti'tle katılan Can Öncü, toplam 85 turda 1.42.361'lik tur zamanına imza attı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da hem Can Öncü'nün hem de kovid testi pozitif çıkan Bahattin Sofuoğlu'nun yeni motosikletlerini test etti

Kenan Sofuoğlu, yeni sezonda Bahattin Sofuoğlu'nun yeni bir takımda ilk kez kullanacağı motosikleti için "MV Agusta çok fazla potansiyele sahip çok güzel bir motosiklet. Hızlı olmak için genç ve hırslı olmalısınız. Yani bu motosiklet Bahattin’i Superbike'a hazırlamak için çok iyi bir fikir. Can Öncü içinse geçen yıl ders yılıydı. İnşallah 2022 çok güzel bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci testleri 8-9 Şubat tarihlerinde Portekiz'in Portimao şehrinde yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek
Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı
Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay

Benzer haberler

Milli motosikletçi Can Öncü yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

Milli motosikletçi Can Öncü yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelere trafik yasağı kalkıyor

İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon '1' numara ile yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon '1' numara ile yarışacak
Biden yönetimi büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı

Biden yönetimi büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı