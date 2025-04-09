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Spor

Galatasaray Daikin play-off serisinde 1-0 öne Geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Ragıp Tekin  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Galatasaray Daikin play-off serisinde 1-0 öne Geçti Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy, Vuchkova, Stysiak)

Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10

Süre: 125 dakika (26, 26, 29, 27, 17)

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