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Spor

Futbolda olimpiyat kurası çekildi

Son şampiyon Brezilya, finalde yendiği Almanya ile birlikte D Grubu'nda yer aldı.

Abdulkadir Karakaya   | 21.04.2021
Futbolda olimpiyat kurası çekildi

Istanbul

Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grupları kura çekimi gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde çekilen kura sonucu erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takımın mücadele edeceği turnuvada eşleşmeler belli oldu.

Son şampiyon Brezilya, finalde yendiği Almanya ile birlikte D Grubu'nda yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol eşleşmeleri şu şekilde:


- Erkekler


A Grubu: Japonya, Güney Afrika, Meksika, Fransa

B Grubu: Yeni Zelanda, Güney Kore, Honduras, Romanya

C Grubu: Mısır, İspanya, Arjantin, Avustralya

D Grubu: Brezilya, Almanya, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan


- Kadınlar


E Grubu: Japonya, Kanada, Büyük Britanya, Şili

F Grubu: Çin, Brezilya, Zambiya, Hollanda

G Grubu: İsveç, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda




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