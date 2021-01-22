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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
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Spor

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek. TFF 1. Lig'de ise sezonun ikinci yarısı, 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Metin Arslancan   | 22.01.2021
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

TFF 1. Lig

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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