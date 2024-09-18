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Spor

Futbolda "beyin sarsıntısı farkındalık kampanyası" başlıyor

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), futbolda beyin sarsıntısı farkındalık kampanyası başlattı.

Mutlu Demirtaştan  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Futbolda "beyin sarsıntısı farkındalık kampanyası" başlıyor

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre DSÖ ortaklığında "Şüphelen ve Koru: Hiçbir Maç Risk Almaya Değmez" sloganıyla hayata geçirilen kampanya, beyin sarsıntısı risklerine dikkati çekerek futbolun her seviyesinde eğitim kaynakları sağlayacak.

Kampanya, beyin sarsıntısının travmatik bir beyin hasarı olduğu ve sahadaki her oyuncu için risk içerdiği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

FIFA ve DSÖ'nün beyin sağlığı uzmanlarıyla geliştirilen "Şüphelen ve Koru" kampanyası, oyuncular, antrenörler ve sağlık personelinin yanı sıra halk için semptomların tanınmasını artırmayı hedefliyor.

Semptomların ortaya çıkmasının 72 saate kadar sürebileceğinin vurgulandığı kampanya, şüphelenilen veya doğrulanan beyin sarsıntısının ardından güvenli şekilde oyuna nasıl geri dönülebileceğine dair rehberlik sunuyor.

"Şüphelen ve Koru", FIFA kanallarında küresel çapta sunulacak ayrıca ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde dağıtılmak üzere FIFA'ya üye 211 federasyona araç setleri gönderilecek.

Infantino: "Beyin sarsıntısı, bir beyin hasarıdır ve her zaman ciddiye alınmalıdır"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, herkesin, her yerde, güvenle ve keyif alarak futbol oynaması gerektiğini belirterek "Beyin sarsıntısı, bir beyin hasarıdır ve her zaman ciddiye alınmalıdır. Beyin sarsıntısının belirtilerini bilerek, risklerin farkında olarak ve beyin sarsıntısını doğru şekilde tedavi ederek oyuncu güvenliğini ilk sıraya koymaya yardımcı olabilirsiniz. FIFA'nın üye federasyonlarına, bizimle yola çıkma çabaları ve DSÖ'deki meslektaşlarımızın tavsiyelerine uydukları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise "Beyin sarsıntısı, futbolun ve diğer birçok sporun tüm düzeylerinde endişe yaratan bir halk sağlığı sorunudur ve daha fazla farkındalık ve eylem gerektirir. Bu nedenle DSÖ, dünyanın her yerindeki futbolcuları beyin sarsıntısı risklerinden korumanın yollarını tanıtmak amacıyla Şüphelen ve Koru kampanyasında FIFA ile çalışmaktan gurur duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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