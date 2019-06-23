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Spor

Fransa'da zafer Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun 8. ayağı Fransa Grand Prix'sini kazanan Mercedes takımından Hamilton, sezonun 6. birinciliğine ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.06.2019
Fransa'da zafer Hamilton'ın

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Fransa Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. 

Formula 1'de sezonun sekizinci mücadelesi, Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışta üst üste 4, sezonun 6 ve kariyerinin 79. birinciliğine ulaştı. Böylece 2019'un 8. yarışında da bir Mercedes pilotu ilk sırayı aldı.

Hamilton'ın 18 saniye gerisindeki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nci, 18.9 saniye arkasındaki Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 187'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 151 puanla Bottas ve 111 puanla Ferrari'den Sebastian Vettel takip etti.

Sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 30 Haziran'da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

5. Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

9. Nico Hulkenberg (Renault)

10. Lando Norris (McLaren-Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 187 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

3. Sebastian Vettel (Almanya): 111

4. Max Verstappen (Hollanda): 100

5. Charles Leclerc (Monaco): 87

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 338 puan

2. Ferrari: 198

3. Red Bull: 136

4. McLaren: 39

5. Renault: 36

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