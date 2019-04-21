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Spor

Fransa'da şampiyon PSG

Ligue 1'de PSG, Lille'in Toulouse deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla bitime 5 hafta kala şampiyon oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 21.04.2019
Fransa'da şampiyon PSG

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'in Toulouse deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Ligue 1'in 33. haftasında Lille, deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Şampiyonluk şansını devam ettirebilmek için kazanması gereken lider PSG'nin en yakın rakibi Lille, Toulouse karşısında golsüz beraberliğe razı oldu.

Bu sonucun ardından Lille ile arasındaki puan farkı 16 olan PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

PSG, son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.


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