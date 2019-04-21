Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Borussia Dortmund zirve takibini sürdürdü

Bundesliga’nın 30. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg’u 4-0 yendi.

Erbil Başay   | 21.04.2019
Borussia Dortmund zirve takibini sürdürdü

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg’u 4-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 30. haftasında Schwarzwald Stadı’nda Freiburg’a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 12. dakikada Jadon Sancho’nun topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğü sürdüren Borussia Dortmund, 54. dakikada Marco Reus, 79. dakikada Mario Götze ve 87. dakikada penaltıdan Paco Alcacer ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Konuk ekipte Ömer Toprak 56. dakikada Marius Wolf’un yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 69’a çıkaran Borussia Dortmund 70 puanı bulunan lider Bayern Münih’in ardından ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü.

Freiburg ise 32 puanla 13. sırada kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Bayern Münih liderliğini sürdürdü

Bayern Münih liderliğini sürdürdü

Borussia Dortmund altyapısını Michael Skibbe'ye teslim edecek

Ozan Kabak Bundesliga'da 'Ayın çaylağı' oldu

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Borussia Dortmund Mainz 05'i iki golle geçti

Borussia Dortmund Mainz 05'i iki golle geçti
Ozan Kabak mart ayının 'en iyi genç oyuncusu' adayı

Ozan Kabak mart ayının 'en iyi genç oyuncusu' adayı