Formula 1'de sıradaki durak Portekiz
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'de yapılacak sezonun 3. yarışıyla sürecek.
Ankara
Sezonun 3. ayağı, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek.
66 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 2 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Portekiz Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.