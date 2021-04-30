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Spor

Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'de yapılacak sezonun 3. yarışıyla sürecek.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.04.2021
Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

Ankara

Sezonun 3. ayağı, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek.

66 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 2 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Portekiz Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

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