Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,165.42
Altın
1,806.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga için Afyonkarahisar'da cenaze törenine katılıyor Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'ya müze statüsünü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada kararını bugün açıklaması bekleniyor. Ayasofya’dan yayındayız
logo
Spor

Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu takvimine İtalya ve Rusya'da düzenlenecek iki yarış daha eklendi.

Abdulkadir Karakaya   | 10.07.2020
Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi

Ankara

Formula 1'den yapılan açıklamada, 11-13 Eylül tarihlerinde Tuscan Grand Prix'si, 25-27 Eylül'de ise Rusya Grand Prix'si düzenleneceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu 5 Temmuz'da başlamış, Avusturya'daki açılış yarışını Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Market ve süpermarketlerde Kovid-19'a karşı alınması gereken önlemler güncellendi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 714 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 404 bini geçti
Kovid-19 sonrasında saç dökülmelerinde artış görülüyor
İsrail'de bir günde 1464 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi

Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi

Formula 1'de sezonun ilk zaferi Bottas'tan

Formula 1'de sezonun ilk pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1, bu yıl ABD, Meksika ve Brezilya'da yapılamayabilir

Formula 1, bu yıl ABD, Meksika ve Brezilya'da yapılamayabilir
Formula 1'de 2020 sezonu 'yeni normal' ile başlıyor

Formula 1'de 2020 sezonu 'yeni normal' ile başlıyor
Formula 1'in 'en yaşlısı' Raikkonen

Formula 1'in 'en yaşlısı' Raikkonen