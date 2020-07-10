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Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Mutlu Demirtaştan   | 10.07.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekimine göre oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Barcelona-Napoli / Bayern Münih-Chelsea

Atalanta - Paris Saint Germain

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

(Real Madrid-Manchester City) - (Olympique Lyon-Juventus) / (Barcelona-Napoli) - (Bayern Münih-Chelsea)

Leipzig-Atletico Madrid / Atalanta-Paris Saint Germain

Kupa, 8'li final formatıyla sahibini bulacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8'li final formatıyla tamamlanacak.

Portekiz'in başkenti Lizbon'un ev sahipliğini üstlendiği 8'li final karşılaşmaları, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Tek maçlı eleme sisteminin uygulanacağı turnuvada 12-15 Ağustos'ta çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarının son 8'e kaldığı turnuvada diğer çeyrek finalistler, 7-8 Ağustos'taki son 16 turu karşılaşmalarıyla belli olacak.

Son 16 turu rövanşlarında oynanacak Bayern Münih-Chelsea (3-0), Barcelona-Napoli (1-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Juventus-Olympique Lyon (0-1) maçlarının ardından son çeyrek finalistler belirlenecek.

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