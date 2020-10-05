Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'si seyircisiz yapılacak
İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.
İstanbul
İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.