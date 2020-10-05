Euro
9.16
Dolar
7.78
BIST 100
1,155.21
Altın
1,907.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'si seyircisiz yapılacak

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.

Murat Paksoy   | 05.10.2020
Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'si seyircisiz yapılacak

İstanbul

 İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere’de teknik hata nedeniyle 15 bin 841 Kovid-19 vakasının kayıtlara geçmediği belirlendi
DSÖ'nün raporunda Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi
Filyasyon ekibi hekimlerince hastalara ve temaslılara iş göremezlik raporu yazılabilecek

Benzer haberler

Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'si seyircisiz yapılacak

Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'si seyircisiz yapılacak