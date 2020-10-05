Trabzonspor, Vitor Hugo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzon
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Brezilya'nın Palmeiras Kulübünün profesyonel futbolcusu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesini yer verildi.
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