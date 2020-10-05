Euro
9.17
Dolar
7.79
BIST 100
1,155.82
Altın
1,908.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Vitor Hugo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, dün Trabzon'a getirdiği savunma oyuncusu Vitor Hugo ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Selçuk Kılıç   | 05.10.2020
Trabzonspor, Vitor Hugo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Brezilya'nın Palmeiras Kulübünün profesyonel futbolcusu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesini yer verildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere’de teknik hata nedeniyle 15 bin 841 Kovid-19 vakasının kayıtlara geçmediği belirlendi
DSÖ'nün raporunda Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi
Filyasyon ekibi hekimlerince hastalara ve temaslılara iş göremezlik raporu yazılabilecek

Benzer haberler

Trabzonspor, Vitor Hugo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzonspor, Vitor Hugo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı

Vitor Hugo Trabzon'a geldi

Vitor Hugo Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Vitor Hugo İstanbul'a geldi
Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı