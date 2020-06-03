Euro
7.55
Dolar
6.73
BIST 100
108,957.30
Altın
1,695.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Finlandiya Rallisi iptal edildi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 6-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Finlandiya'da ayağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Berad Büyük   | 03.06.2020
Finlandiya Rallisi iptal edildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya genelindeki durumun iyiye gitmesine rağmen kalan 2 aylık sürecin sağlık koşulları ve güvenliğin sağlanmasına yeterli görünmediği için Finlandiya Rallisi'nin iptal edildiği duyuruldu.

Koronavirüs nedeniyle daha önce şampiyonanın Arjantin ile İtalya etapları ertelenmiş, Kenya ve Portekiz ayakları iptal edilmişti.

Organizasyonun 10. etabı 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris’te düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının test aşamasına katılacak
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı
Belçika 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçecek
İtalya'dan sınırlarını açmayan AB ülkelerine tepki
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Finlandiya Rallisi iptal edildi

Finlandiya Rallisi iptal edildi