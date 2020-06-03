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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulundan borç açıklaması

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu, siyah-beyazlı kulübün toplam borcuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hilmi Sever   | 03.06.2020
Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulundan borç açıklaması

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulunun 15 Şubat'ta düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda 31.12.2019/4 dönem için açıkladığı borç rakamının 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL olduğu hatırlatılarak, şu ifadeler yer aldı:

"Aynı divan kurulu toplantısında, Arkan Ergin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 21 Ekim 2019 tarihli devir bilançosunda devir alınan borç rakamının 2,9 milyar TL olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, 31.5.2020 tarihindeki söyleşisinde devir alınan borç rakamını 3.3 milyar TL olarak bildirmiştir. Denetim kurulumuz tarafından 15.2.2020 tarihli raporumuzda belirtilen 31.12.2019 tarihi itibarıyla 2.9 milyar TL borç tutarı kulübe ait kayıtlara göre hesaplanmıştır. Sayın Başkanımızın ifade ettiği borç rakamının daha önce kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarından anlaşılacağı üzere, 30.9.2019 tarihli hesap kesimi ile 21.10.2019 tarihinde bağımsız denetim şirketince açıklanan devir bilançosunun arasındaki fark, mali tablolara henüz yansımamış, cezai şartlar, vergi uyuşmazlıkları, ihtilaflı dosyalar gibi risklerden borcun brüt olarak 3.3 milyar TL’ye ulaştığı anlaşılmaktadır. Denetim kurulu olarak yönetim kurulu ve diğer kurullar ile tüzüğümüzün öngördüğü çerçevede çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Görevimizi bildiğimiz doğrularla, kulübümüzün menfaatlerini gözeterek ve tüzüğümüze uygun olarak gerçekleştirmeye, birlik ve beraberlik içinde camiamızın her türlü sorunu aşacağına olan inancımız ile Beşiktaş'ımıza hizmet etmeye devam edeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz."




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