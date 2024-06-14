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Spor

"Filenin Sultanları" VNL'de yarın Çin ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının 3'üncü maçında, yarın Çin ile karşılaşacak.

Erkan Tiryaki  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
"Filenin Sultanları" VNL'de yarın Çin ile karşılaşacak

Ankara

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü haftaya Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenerek başlayan "Filenin Sultanları" yarın TSİ 15.30'da Çin ile mücadele edecek.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu, dünya "1" numarası Türkiye, 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 24 puanla 16 takımlı ligde 3. sırada bulunuyor.

İlk 8'de yer alarak finallere kalma mücadelesi veren Çin ise 6 galibiyet, 3 yenilgi ve 18 puanla 7. sırada yer alıyor.

Çin'den sonra 16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin kalmayı garantilediği finaller, 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

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