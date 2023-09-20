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Spor

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçını da kazandı

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i mağlup etti.

Fatih Gazioğlu  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçını da kazandı Fotoğraf: David Mareuil/AA

Ankara

Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-16 önde tamamladı.

İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin ortalarına doğru milli takım 1 sayı (9-8) öne geçti. Arjantin, setin ortalarında farkı kapatıp 15-12 öne geçti. Milliler 6 sayılık seri ile farkı (22-23) 1 sayıya indirse de Arjantin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı.

Dördüncü sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.

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