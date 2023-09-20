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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası 8 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başladı.

Yunus Kaymaz  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası 8 maçla başladı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.

H Grubu mücadelesinde Barcelona, sahasında ağırladığı Antwerp'i Joao Felix (2), Jelle Bataille (kendi kalesine), Robert Lewandowski ve Gavi'nin golleriyle 5-0 mağlup etti.

İspanyol ekibinin Polonyalı yıldızı Lewandowski, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan 3. oyuncu oldu. Portekizli Cristiano Ronaldo kariyerinde 145, Arjantinli Lionel Messi ise 132 gol atmıştı.

Son şampiyon Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Kızılyıldız'ı Julian Alvarez (2) ve Rodri'nin golleriyle 3-1 yendi.

F Grubu'ndaki karşılaşmada ise Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u Kylian Mbappe (penaltı) ve Achraf Hakimi'nin golleriyle 2-0 yenerek "Devler Ligi"ne galibiyetle başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 2-0

Lazio (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

F Grubu

Milan (İtalya) - Newcastle United (İngiltere): 0-0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

G Grubu

Young Boys (İsviçre) - Leipzig (Almanya): 1-3

Manchester City (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1

H Grubu

Barcelona (İspanya) - Antwerp (Belçika): 5-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Porto (Portekiz): 1-3

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