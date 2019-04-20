Filede şampiyonu belirleyecek seri başlıyor
Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisinde heyecan yarın başlıyor.
İstanbul
Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkas Spor ile beşinci basamakta bitiren Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek final serisinde ilk maç, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, şampiyonluğunu ilan edecek.
Play-off çeyrek final serisinde Maliye Piyango ile eşleşen ve rakibini 2-1'le geçerek yarı finale çıkan Fenerbahçe, bu turda normal sezonu zirvede tamamlayan Halkbank'ı iki maçta da yenerek finale yükseldi.
Arkas Spor ise play-off çeyrek finalinde Tokat Belediye Plevne, yarı finalinde de Galatasaray karşısında serileri 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Play-off final serisinin maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)
23 Nisan Salı:
18.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)
28 Nisan Pazar:
14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi)
30 Nisan Salı:
19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse)
3 Mayıs Cuma:
18.30 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse)