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Spor

Filede şampiyonu belirleyecek seri başlıyor

Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisinde heyecan yarın başlıyor.

Yunus Kaymaz   | 20.04.2019
Filede şampiyonu belirleyecek seri başlıyor

İstanbul

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkas Spor ile beşinci basamakta bitiren Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek final serisinde ilk maç, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, şampiyonluğunu ilan edecek.

Play-off çeyrek final serisinde Maliye Piyango ile eşleşen ve rakibini 2-1'le geçerek yarı finale çıkan Fenerbahçe, bu turda normal sezonu zirvede tamamlayan Halkbank'ı iki maçta da yenerek finale yükseldi.

Arkas Spor ise play-off çeyrek finalinde Tokat Belediye Plevne, yarı finalinde de Galatasaray karşısında serileri 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Play-off final serisinin maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)

23 Nisan Salı:

18.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)

28 Nisan Pazar:

14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi)

30 Nisan Salı:

19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse)

3 Mayıs Cuma:

18.30 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse)

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