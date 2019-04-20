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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 20.04.2019
Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

İstanbul

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor.

Süper Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.

Epureanu yok

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.

Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.

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