Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

İstanbul
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor.
Süper Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.
Epureanu yok
Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.
Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.