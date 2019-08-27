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Spor

Fikret Orman yeniden aday

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden aday olacak.

Hilmi Sever   | 27.08.2019
Fikret Orman yeniden aday

İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak.

Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.

Fikret Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.

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