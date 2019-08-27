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Spor, Futbol

Adil Rami, Ersun Yanal ve ekibiyle tanıştı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibiyle tanıştı.

Emrah Oktay   | 27.08.2019
Adil Rami, Ersun Yanal ve ekibiyle tanıştı

İstanbul

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibiyle tanıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Fransız savunma oyuncusu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

İdari menajer Volkan Ballı'nın eşlik ettiği Rami, teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetle bir araya geldi. Rami daha sonra tesiste futbolcuların kaldığı odaları, kondisyon salonu ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

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