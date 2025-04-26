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Spor

Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı.

Ali Rıza Akkır  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 500 sporcu, 5 etapta mücadele ediyor.

Ölüdeniz Mahallesi Belcekız mevkisinden start alan sporcular, dereceye girebilmek için ter döküyor.

Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, basın mensuplarına, etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

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"Hem koş, hem uç, hem tatil yap" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Özdemir, "56 kilometrelik uzun etap ile 15 kilometrelik yarışın startını verdik. Türkiye'nin ilk 26 kilometrelik Babadağ iniş koşusu (downhill) yarışının da startını bugün vereceğiz." diye konuştu.

Özdemir, sporcuların güzel bir coğrafyada koşacağını, etkinlikle de alternatif spor turizmine destek olmak istediklerini dile getirdi.

Etkinlik, yarın yapılacak yarışın ardından sona erecek.

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