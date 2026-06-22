Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular, Medicana Ataşehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

EKG (elektrokardiyografi) ile kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

Fenerbahçe'de rutin sağlık kontrolleri yarın devam edecek.