Fenerbahçe Spor Kulübü 118 yaşında
Türk sporunda 9 branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluşunun 118. yılını kutluyor.
İstanbul
1899 yılında "Siyah Çoraplılar" adıyla bir araya gelen ve daha sonra 1902 yılında Kadıköy Futbol Kulübünü kuran Moda ve Kadıköy'deki gençlerin bu iki girişimi başarıyla sonuçlanamadı. Aynı gençler, 1907 yılında bir daha kapanmamak üzere Fenerbahçe Futbol Kulübünü kurdu.
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Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesiyle de tarihe geçen Fenerbahçe'de ilk başkan Ziya Bey (Songülen), ilk genel sekreter Ayetullah Bey, ilk genel kaptan ve veznedar Necip Bey (Okaner) oldu. Fenerbahçe Futbol Kulübü, 1908 yılında dernekleşen ilk kulüp olma ünvanını elde etti.
Kuruluşunda renkleri sarı-beyaz olan Fenerbahçe Futbol Kulübü, 1909 yılında adını Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değiştirdi ve bugüne kadar kullandığı sarı-lacivert renklerini aldı.
Futbolcu Hikmet Topuz tarafından çizilen ve eski başkanlardan Tevfik Taşçı tarafından Manchester'da yaptırılan Fenerbahçe'nin ilk rozetinin üzerindeki harfler, 1929 yılından itibaren yeni Türkçe harflere çevrildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı sürerken 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yakın arkadaşı Sabri Toprak ile sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.
Atatürk, Elkatipzade Mustafa Bey'in kendisine kulüp hatıra defterini uzatması üzerine eski Türkçe ile deftere "Fenerbahçe Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim." ifadelerini yazdı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs, aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı.
9 branşta faaliyet gösteriyor
Fenerbahçe Spor Kulübü, 9 branşta faaliyetlerini sürdürürken, başarılı sonuçlara da imza atıyor.
Sarı-lacivertli erkek ve kadın sporcular, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yelken, masa tenisi, boks, kürek ve yüzme branşlarında mücadele veriyor.
Futboldaki başarılar
Futbolda 19 Süper Lig şampiyonluğu elde eden sarı-lacivertliler, 1959'da Birinci Futbol Ligi başlamadan önceki dönemde 6 Milli Küme ve 3 Türkiye Futbol Şampiyonası birinciliği yaşadı.
Türkiye Kupası'nı 7, Türkiye Süper Kupası'nı ise 9 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 1 Balkan Kupası, 8 Başbakanlık Kupası, 2 Atatürk Kupası, 16 İstanbul Ligi, 4 İstanbul şildi, 1 İstanbul Kupası, 1 General Harrington Kupası, 4 Donanma Kupası ve 12 TSYD Kupası kazandı.
Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, 2012-2013 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi.
Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda Avrupa'nın en büyüğü oldu
Fenerbahçe, basketbol branşında büyük başarılara imza attı.
Sarı-lacivertliler, erkek basketbolunda Avrupa'nın en önemli kupasını kazanan ilk Türk takımı oldu.
Basketbolun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, Türk basketbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarısından birine imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında ise aynı başarıyı kadın basketbol takımı tekrarlamayı başardı.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük kupasını 2 kez üst üste müzesine götüren sarı-lacivertliler, hem kadınlar hem de erkeklerde bunu başaran ilk kulüp oldu.
Fenerbahçe erkeklerde aynı kupada 6 kez son 16, 3 kez de çeyrek final oynarken, 5 yıl üst üste Dörtlü Final'e katılma başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertliler, Türkiye'de ise 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 11 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Şampiyonluğu elde etti.
Fenerbahçe, FIBA Avrupa Şampiyonlar Kupası'na gidecek Türk takımını belirlemek için 1946-1967 yıllarında düzenlenen Türkiye Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ise 3 defa şampiyonluk yaşadı.
Fenerbahçe kadın basketbolda ise büyük bir ekol haline geldi. Türkiye'de 18 Süper Lig şampiyonluğu, 14 Türkiye Kupası ve 13 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en önemli kupasında da 3 kez üçüncü ve 2 kez dördüncü oldu. Söz konusu kupada Fenerbahçe 6 kez final oynadı.
Voleyboldaki başarılar
Fenerbahçe, voleybolda özellikle kadınlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekti.
Sarı-lacivertliler, kadın voleybolunda 2010 yılında FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birinci olurken, 2012 ve 2021'de üçüncülük yaşadı.
Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise 2011-2012'de şampiyon, 2009-2010'da ikinci, 2010-2011, 2015-2016 ve 2018-2019'da üçüncü oldu.
2013-2014 yılında CEV Kupası'nı müzesine götüren sarı-lacivertliler, Sultanlar Ligi'nde 7, kupada ise 5 kez mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, voleybolda erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 1 kere son 16 mücadelesine katılırken, 2016-2017'de CEV Kupası'nda yarı final oynadı.
Sarı-lacivertliler, ligde ve kupada 5'er kere şampiyon oldu.
Amatör sporlarda büyük başarılar
Fenerbahçe, amatör sporlarda elde ettiği başarılarla da öne çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, 1910'larda kurulan yelken şubesinde olimpik sınıflarda 2019 yılında 2 Avrupa dördüncülüğü elde etti. Fenerbahçe, gençler kategorisindeyse 2019 yılında 2 dünya şampiyonluğu kazandı.
Resmi olarak 1918 yılında kurulan atletizm şubesinde ise Türkiye'nin dünya şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını sarı-lacivertli sporcu Ramil Guliyev kazandı.
Ramil, Londra'da 4-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında 16.'sı düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli forma altında mücadele ettiği 200 metre finalinde "Gezegenin en hızlı atleti" ünvanını aldı.
Londra'da 56 bin kişinin önünde çıktığı 200 metre erkekler yarışını 20.09'luk derecesiyle dünya şampiyonu olarak tamamlayan Ramil, bir yıl sonra Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalinde 19.76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.
Fenerbahçe, boks branşında da elde ettiği başarılarla dikkati çekti.
Türkiye'de birçok organizasyonda sarı-lacivertli sporcular şampiyonluğa ulaşırken, Buse Naz Çakıroğlu 2019 yılında Avrupa şampiyonluğuna uzandı. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde eden ve Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olan Buse Naz, Tokyo Olimpiyatları'nda da gümüş madalya kazandı.
Sarı-lacivertli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Samet Gümüş, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.
1951 yılında kurulan kürek şubesi ise 220 şampiyonadan 150 resmi birincilikle ayrıldı. 1965 yılında ilk defa düzenlenen İstanbul Kupası'nın ilk şampiyonu olan Fenerbahçe, 2007 yılında yine son kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu.
1977 senesinden itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda 38 şampiyonlukla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, Türkiye Şampiyonası'nda da en fazla şampiyonluk sayısına (39) sahip kulüp olma özelliğini taşıdı.
Fenerbahçe, masa tenisi branşında ise Avrupa şampiyonu olan ilk ve tek Türk takımı olarak ön plana çıktı.
Sarı-lacivertlilerin kadın masa tenisi takımı, 2013-14 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çıktığı finalde yenilip ikinci olmuş, ardından 2014-15 sezonunda tek bir maçta bile yenilmeden kupayı kazanma başarısı göstererek tarihe geçmişti. Kadın takımı ayrıca Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde 16, Türkiye Kupası'nda 13 şampiyonluğa sahip.
Erkek Masa Tenisi Takımı ise Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda 9, Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, yüzme branşında da kazandığı 35 Türkiye şampiyonluğuyla en çok şampiyonluk kazanan kulüp durumunda.
Sarı-lacivertli yüzücü Emre Sakçı, üst üste kırdığı Avrupa rekorlarıyla Fenerbahçe ve ülke tarihine geçmeyi başardı.
Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç-Açık Yaş ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden rekortmen yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde elde ettiği 24:95'lik derecesiyle hem kendisine ait olan Avrupa rekorunu (25:29) geçti hem de 25:25 olan Dünya rekorunu 24:95'e indirdi.
33 başkan görev yaptı
Fenerbahçe Kulübü, bugüne kadar 33 başkan idaresinde yönetildi.
Sarı-lacivertlilerde sırasıyla Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Tevfik Haccar Taşçı, Hakkı Saffet Tarı, Galip Kulaksızoğlu, Osman Fuat Efendi, Emirzade Arif, Mehmet Hulusi Bey, Hamit Hüsnü Kayacan, Sabri Toprak, Nazım Bey, Nuri Sekizinci, Ömer Faruk Efendi, Şükrü Saracoğlu, Ali Muhittin Hacıbekir, Osman Kavrakoğlu, Bedii Yazıcı, Zeki Rıza Sporel, Agah Erozan, Medeni Berk, Hasan Kamil Sporel, Razi Trak, İsmet Uluğ, Faruk Ilgaz, Emin Cankurtaran, Ali Şen, Fikret Arıcan, Tahsin Kaya, Metin Aşık, Güven Sazak, Hasan Özaydın, Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık görevine geldi.
Sarı-lacivertlilerde, Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.
Aziz Yıldırım tarihe geçti
Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.
Sarı-lacivertli kulübün başkanlığına 1 oy farkla 1998 yılında seçilen Yıldırım, özellikle tesisleşmede yaptığı çalışmalarla dikkati çekti.
Yıldırım, 2018 yılında 20 yıllık başkanlık görevini Ali Koç'a devretti.
Olimpik sporlarda zirvede
Fenerbahçe, son dönemde olimpiyatlara Türkiye'den en çok sporcu gönderen kulüp olarak öne çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, 2020 Tokyo'nun ardından 2024 Paris Olimpiyatları'na da en fazla sporcu gönderen kulüp oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da Avrupa'dan kupa getirdi
Fenerbahçe, tekerlekli sandalye basketbolunda da Avrupa'da kupa kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, ilk kez Cumhuriyetin 100. yılında EuroCup 2 final maçında karşılaştığı İtalya temsilcisi Deco Metalfrro Amicacci Abruzzo'yu mağlup ederek oldu.
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise EuroCup 1 şampiyonluğuna ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.