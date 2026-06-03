Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'nin seçim vaadi Luis Suarez

Hakan Safi, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Safi, burada yaptığı konuşmada, kongre üyelerini, hafta sonu düzenlenecek genel kurulda oy vermeye davet ederek, "Cumartesi ve pazar günü adeta bir demokrasi şöleni yaşayacağımızdan eminim. Türkiye'nin en büyük kulübüne de yakışan budur." dedi.

"Bu göreve talip olurken kendime hiçbir limit koymadım, hiçbir yerden de bir işaret beklemedim." diyen Safi, şunları söyledi:

"Kimin aday olacağını umursamadan da 'Fenerbahçe'ye hizmet etmek için hazırım.' dedim. İyi ki demişim. Kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeliler ile bir araya geldim. Hepsi dertli, biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz, pazar akşamından itibaren Fenerbahçelinin her derdine deva olacağız. Hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. 'Bu kadar kafi.' diyor taraftarlarımız, haklılar. Bu kadarı yeter. Şampiyonluk hasretinin 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğiz."

Hakan Safi, önceliklerinin kadro kalitesini yükseltmek olacağını vurgulayarak, "Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Ne dedim? 'Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek.' dedim." ifadelerini kullandı.

Seçilmeleri durumunda Sporting Lizbon forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez'i kadrolarına katacaklarını açıklayan Safi, şunları söyledi:

“Luis Suarez ile her gün konuştum. İnanılmaz, yaşı 28. Attığı golleri, asistleri, dakikaları biliyorsunuz. Ben çok heyecanlandım. Kendisi bana söz verdi, 'Türkiye liginin gol kralı olacağım.' dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken, 15 golden başlamak istedim, 20'den başlatmamızı istedi. 20'ye, 25'e, 30'a, hat-tricklere, derbilere, Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye ligi şampiyonluğuna da iki katı para koydum. Artık yeter, iyi maç, iyi oyuncuyla kazanılır. Bize 'Dünya yıldızı lazım.' dedim, benimle dalga geçtiler. 'Limit yok.' dediler. Limit var işte, limit burası arkadaşlar.”

"Bitti sanmayın, daha yeni başlıyoruz"

Kerem Aktürkoğlu'nu da 'limit yok' denilirken transfer ettiklerinin belirten Hakan Safi, "O zaman da limit yoktu arkadaşlar. İmaj hakları kontratı adı altında Türk hukuk sistemine ve UEFA sistemine uygun bir kontrat yaptık ve topçumuzu Türkiye ligine kazandırdık. Rakibimiz, 'Bende bir Hakan Safi değil, beş Hakan Safi var.' dedi. Buyur kardeşim, 'limit yok' diyorsun, bir tane babayiğit çıksın o da hediye etsin, o zaman bir tane daha getireceğim söz. 'Yıldızları getireceğiz.' dedik, Fenerbahçe forması altında sizlere izleteceğiz. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Bitti sanmayın değerli Fenerbahçeliler, daha yeni başlıyoruz. Daha çok sürprizimiz olacak." şeklinde konuştu.

Safi, gelecek sezon şampiyon olacaklarını ve ardından hemen stadyum projesine başlayacaklarını dile getirerek, "Stadımızı doğduğu yerde, papazın çayırında, 64 bin 500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrar ediyorum, stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz." dedi.

Maddi konularda çok soru geldiğini aktaran Hakan Safi, şunları kaydetti:

“Şirketlerimizi, çok iyi finansçılarla yönetiyoruz. Şunu bilmenizi isterim, Fenerbahçe'yi değerli rakibimizin itiraf ettiği şekilde 'bakkal yönetir gibi' yönetmeyeceğiz. Bundan emin olun. Çizdiğimiz vizyon doğrultusunda yönetim kurulundaki arkadaşlarımız her noktayı en ince detayına kadar çalıştı. Kimsenin asılsız iddialar, temelsiz argümanlarla sizleri korkutmasına izin vermeyeceğiz. Bizler teveccühünüzle göreve geleceğiz, Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Bıraktığımız gün kimseye arkamızdan 'Kulübü batırdı, gelirlerin hepsi temlikteydi, sponsor bile bulunamıyor.' dedirtmeyeceğiz. Fenerbahçe'mizin şahısların etkisinden sıyrılması gerek. Fenerbahçe'nin kimseye bir kuruş borcu yok, tam tersine bizlerin Fenerbahçe'ye hizmet borcu var. Fenerbahçe'yi finansal anlamda şahıslardan bağımsız hale getirmemiz lazım. Bunun için de projelerimiz var. Fenerbahçe GYO projesiyle kulübümüze önemli bir finansal kaynak yaratmayı da planlıyoruz. Fenerbahçe'nin bazı şirketlerinin halka açılması gerekiyor, onun üzerinde de çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin bir kaynak problemi yok, çünkü bizler buradayız. Fenerbahçe'de öyle bir mali yapı kuracağız ki ilerleyen dönemlerde kulübümüzü şahısların etkisinden de kurtaracağız.”

Aziz Yıldırım'ı eleştirdi

Hakan Safi, kendisine yöneltilen sıfatlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Değerli Fenerbahçeliler, hayatım boyunca sevgi, saygı konularında çok hassas bir şekilde yaklaştım. Sevgili Başkanımız Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe'ye katkılarını da her defasında her yerde dile getiriyorum. Her kim Fenerbahçe için bir tuğla koyduysa Allah ondan razı olsun diyorum. Fakat buraya kadar 'yalancı', 'yapamaz' dendi sustuk. Maksatlı hesaplardan dezenformasyon yapıldı, yine sustuk. Ancak her şeyin de bir sınırı var. 'Sokak çocuğu' dendi, tavrımız ne oldu, değişti. Sanırım sustuğumuz için kabullendik zannedildi. O nedenle de bazı şeyleri siz Fenerbahçelilere hatırlatmak da benim en büyük sorumluluğum." ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirilerde bulunan Safi, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Aziz Yıldırım, 20 Mayıs'ta ne dediniz? 'Bir sene için geliyorum.' dediniz. 25 Mayıs'ta 'Onu öylesine söylüyorum.' diye çevirdiniz. 8 Haziran 2024'te 'Benim için bitti. Benim artık Fenerbahçe'ye gelip de bir şey olma şansım yok.' dediniz. İki sene sonra yeniden aday oldunuz. Bu camianın 120 yıllık şanlı tarihinde Aziz başkanıma gösterilen hürmet hiç kimseye gösterilmemiştir. Ama karşılığımızı da almadık, bunu da bilelim değerli arkadaşlar. Çevrenizdekiler sürekli 'Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden Fenerbahçe'ye ceza geldi.' diyor. Kerem ile ilgili kulübümüze zerre usulsüzlük cezası gelmemiştir. Söz konusu ceza limit aşımıyla alakalıdır. Bunun sorumlusu da geçen eylül ayında '11, 12 ve 13. maddeleri reddedin' diyen zihniyettir."