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Spor

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Portekizli Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Emrah Oktay  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını duyurdu

İstanbul

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımları çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, kazandığı başarılarla adını futbol tarihine yazdırdı.

Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Mourinho, birer kez Inter ve Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Porto ile UEFA Kupası, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

Tecrübeli teknik adam, Chelsea ile 3 Premier Lig, Inter ile 2 İtalya Ligi, Real Madrid'in başında 1 İspanya Ligi, Porto ile 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Birer kez İngiltere Kupası, İspanya Kupası, İtalya Kupası ve Portekiz Kupası kazanan Mourinho, 4 kez İngiltere Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupası, birer kez İspanya Süper Kupası, İtalya Süper Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı kaldırdı.

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