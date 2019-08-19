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Spor

Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladı

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcusu Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Sezer Yavuz   | 19.08.2019
Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti.

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