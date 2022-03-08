Dolar
14.51
Euro
15.84
Altın
2,043.25
ETH/USDT
2,575.40
BTC/USDT
38,830.00
BIST 100
2,011.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu; Fenerbahçe Kulübünü, başkanı Ali Koç ile yönetici Selahattin Baki'yi ve sarı-lacivertli takımın oyuncuları İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Ercan Doğan   | 08.03.2022
Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 6 Mart Pazar günü kulübün Twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verdi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve Twitter hesabından paylaşımı suretiyle sportmenliğe aykırı hareketlerden dolayı da sarı-lacivertli takım, kurula gönderildi.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin ise Trabzonspor maçındaki hakaretinden dolayı tedbirli olarak kurula sevki yönünde karar alındı.

Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş aynı maçtaki hakareti, İrfan Can Kahveci de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz, Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli şekilde PFDK'ye sevk edildi.

Kurul, Süper Lig takımlarından Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor'u da kurula gönderme kararı aldı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kulübün görevlileri Onur Salmaz, Zülfinaz Vural'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor idarecisi Oktay Karadağ ve Beypiliç Boluspor futbolcusu Odise Roshi kurula gönderilenler arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti
Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak
Mozambik'te dün hiç Kovid-19 vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında

Benzer haberler

Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi

Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Barcelona maçı davetine yanıt

Süper Lig ve 1. Lig hakem klasmanları yeniden belirlendi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, kadın futbolunun geleceğine inanıyor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, kadın futbolunun geleceğine inanıyor
Spor medyasına adanmış bir hayat: Birgül Pullukçu

Spor medyasına adanmış bir hayat: Birgül Pullukçu
Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Cornelius: Harika bir sezon geçiriyoruz

Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Cornelius: Harika bir sezon geçiriyoruz