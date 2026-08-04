Fenerbahçe, Avrupa'da 303. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 302 mücadelede rakip fileleri 411 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 45. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 44 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 44 müsabakada rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: