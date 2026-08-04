Geleceğin yıldızları Keçiörengücü altyapısında yetişiyor

Mor-beyazlı kulübün Gelişim Grupları Sorumlusu Süraka Çelik ile altyapı sporcuları 10 yaşındaki Emir Taha Hasipek ve 11 yaşındaki Kerim Kayra Çakmak, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda altyapı çalışmaları ve hedeflerini anlattılar.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü Gelişim Grupları Sorumlusu Süraka Çelik, altyapıda sadece iyi futbolcular değil, iyi bireyler de yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları için doğru eğitim ortamını oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Süraka Çelik, altyapının kulüpler için sürdürülebilir başarının temelini oluşturduğunu belirterek, "Bizim en büyük hedefimiz çocuklarımızı sadece iyi futbolcular olarak değil, karakterli bireyler olarak da yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Çelik, Keçiörengücü altyapısının Türk futboluna önemli isimler kazandırdığını vurgulayarak, "Sayın başkanımızın altyapıya verdiği önem doğrultusunda çalışıyoruz. Bunun en önemli örneklerinden biri de Barış Alper Yılmaz. Biz de kendi kaynaklarımızdan yeni Barış Alperleri Türk futboluna kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Altyapıda uzun vadeli bir planlamayla çalıştıklarını vurgulayan Çelik, "Her yaş grubunda gelişimi esas alan bir sistem uyguluyoruz. Çocuklarımızın teknik, taktik ve fiziksel gelişimlerinin yanında sosyal yönlerini de destekliyoruz." dedi.

Futbolcu yetiştirmenin sabır gerektiren bir süreç olduğuna dikkati çeken Çelik, "Keçiörengücü altyapısından gelecekte Süper Lig'de ve milli takımda forma giyecek oyuncular çıkacağına inanıyoruz. Bunun için doğru antrenman, doğru eğitim ve doğru rehberlikle çalışıyoruz. Burada ailelerin desteği de büyük önem taşıyor. Velilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Çocukların gelişiminde kulüp, aile ve okul iş birliği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefim A takımında forma giymek"

Keçiörengücü altyapısında forma giyen 10 yaşındaki Emir Taha Hasipek ise en büyük hayalinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu söyledi.

Futbola büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Emir Taha, "Her antrenmana kendimi geliştirmek için çıkıyorum. İlk hedefim Keçiörengücü A Takımı'nda forma giymek. Daha sonra da milli takımda ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Sevdiği futbolcuları örnek aldığını belirten Emir Taha, "Onlar gibi çalışırsam ben de başarılı olabileceğime inanıyorum. Antrenörlerimiz bize çok destek oluyor." ifadelerini kullandı.

"Bir gün milli formayı giymek istiyorum"

11 yaşındaki Kerim Kayra Çakmak da futbolun hayatının en önemli parçası olduğunu dile getirdi.

Örnek aldığı futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu belirten Kerim Kayra Çakmak, "Barış Alper Yılmaz'ı seviyorum. Onun gibi futbolcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlara büyük istekle katıldığını söyleyen Kerim Kayra, "Her gün kendimi biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. En büyük hayalim Keçiörengücü A Takımı'nda forma giymek ve ardından milli takım formasını giymek." dedi.

Takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kerim Kayra, "Antrenörlerimiz bize sadece futbolu değil, disiplinli olmayı ve mücadele etmeyi de öğretiyor. İnşallah ileride çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.