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Spor

Feghouli maaşına zam istediği iddialarını yalanladı

Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, maaşına zam istediğine dair iddiaları yalanladı.

Metin Arslancan   | 07.09.2019
Feghouli maaşına zam istediği iddialarını yalanladı

Istanbul

Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, maaşına zam istediğine dair iddiaları yalanladı.

Cezayirli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Hakkımda çıkan, 'Maaşına 500 bin avro zam istedi' haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.


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